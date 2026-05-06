João Guilherme protagoniza o filme 'O Rei da Internet' - Brazil News

João Guilherme protagoniza o filme 'O Rei da Internet'Brazil News

Publicado 06/05/2026 08:42 | Atualizado 06/05/2026 08:43

Rio - João Guilherme chamou atenção ao surgir acompanhado de um companheiro especial na pré-estreia do filme "O Rei da Internet", realizada na noite desta terça-feira (5), em São Paulo. O artista levou Haku, cão que adotou durante o relacionamento com Bruna Marquezine, e protagonizou momentos de carinho ao posar com o pet no evento.

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Durante a sessão especial, que reuniu o elenco do longa, João apareceu nas fotos com um buquê de flores e trocou um beijinho com o cachorro, da raça Mini Dachshund. O animal já se tornou presença frequente na rotina do ator e não estreia em eventos públicos, em agosto do ano passado, Haku também acompanhou o artista em um show de João Lucas, marido de Sasha Meneghel.



O ex-casal adotou dois cães: Haku e Chihiro. Após o término do relacionamento, João Guilherme ficou com Haku, enquanto Bruna Marquezine permaneceu com Chihiro, da raça Poodle Toy. Apesar da separação, os dois mantêm a guarda compartilhada dos animais. Durante a sessão especial, que reuniu o elenco do longa, João apareceu nas fotos com um buquê de flores e trocou um beijinho com o cachorro, da raça Mini Dachshund. O animal já se tornou presença frequente na rotina do ator e não estreia em eventos públicos, em agosto do ano passado, Haku também acompanhou o artista em um show de João Lucas, marido de Sasha Meneghel.O ex-casal adotou dois cães: Haku e Chihiro. Após o término do relacionamento, João Guilherme ficou com Haku, enquanto Bruna Marquezine permaneceu com Chihiro, da raça Poodle Toy. Apesar da separação, os dois mantêm a guarda compartilhada dos animais.

O filme



Na trama de "O Rei da Internet", João Guilherme assume o papel de Daniel Nascimento, descrito como o maior hacker brasileiro, em uma narrativa inspirada em crimes virtuais e no impacto da internet na sociedade contemporânea. A produção aposta em temas como fama, dinheiro e tecnologia.



Para a pré-estreia, o ator contou com a presença de familiares próximos. Estiveram ao seu lado a mãe, Naira Ávila, o tio Pe Lu, ex-integrante da banda Restart, e o avô materno, César. Já integrantes da família paterna, ligados ao cantor Leonardo, não compareceram ao evento.