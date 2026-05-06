Ludmilla - Reprodução do Instagram

LudmillaReprodução do Instagram

Publicado 06/05/2026 07:56

Rio - Ludmilla, de 31 anos, elevou a temperatura, na noite desta terça-feira (5), ao compartilhar uma série de cliques sensuais no Instagram. De blusa branca e um short bem curtinho preto, a cantora exibiu as curvas ao posar para fotos em frente ao espelho. O bumbum redondinho dela chamou a atenção.

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Mulher da artista, Brunna Gonçalves reagiu às imagens. "Tudo meu", "Misericórdia, senhor" e "Nu" foram alguns dos comentários deixados pela dançarina. Vale lembrar que as duas são mamães de Zuri, de 11 meses. Elas estão juntas há nove anos.

Ludmilla também ganhou vários elogios dos fãs. "Gostosa", afirmou um admirador da cantora. "Muito gata", opinou outro. "Perfeitona", comentou uma terceira pessoa. Mensagens como "linda", "um monumento", "deusa" e "a maior" também foram deixados na publicação.

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