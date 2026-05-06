Irmã gêmea de Milena, do 'BBB 26', é confirmada em reality nos Estados Unidos - Reprodução / Instagram

Irmã gêmea de Milena, do 'BBB 26', é confirmada em reality nos Estados Unidos Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 10:16

Rio - A influenciadora Mile Moreira, irmã gêmea de tia Milena, vice-campeã do "BBB 26", confirmou que vai integrar o elenco de um novo reality show nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre fãs do programa brasileiro.

Batizada de Immigrant Reality, a atração reúne histórias de brasileiros que vivem fora do país e aposta em desafios inspirados na rotina de imigrantes. A estreia está prevista para o dia 17 de maio, com gravações em Orlando.

No X (antigo Twitter), Mile comemorou a conquista e convocou o público: “Acabo de saber que estaremos no primeiro reality de imigrantes. Obrigada a cada um de vocês, conto com a ajuda de vocês para vencermos mais essa”.

Antes da confirmação, ela já havia passado por uma etapa de pré-seleção. O projeto recebeu mais de 11 mil inscrições, mas apenas 17 participantes avançaram para a fase final, responsável por definir o elenco oficial.

O formato se distancia das provas tradicionais de confinamento. Entre os desafios, os participantes enfrentam situações práticas como negociações salariais, abertura de negócios e processos ligados à regularização migratória. A proposta é avaliar não só habilidades técnicas, mas também adaptação, estratégia e inteligência emocional.

O vencedor leva um prêmio de US$ 100 mil, cerca de R$ 491 mil na cotação atual.

A presença de Mile amplia o alcance do programa entre o público brasileiro, sobretudo pelo vínculo com o universo do Big Brother Brasil. Milena Lages, que conquistou forte engajamento durante o reality, também se manifestou em apoio à irmã: “Pessoal, é só votar. Vai com tudo, irmã!”.