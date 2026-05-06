Aline Campos alfineta após Ana Paula retirar desculpas - Reprodução / Instagram

Aline Campos alfineta após Ana Paula retirar desculpas Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 09:29

Rio - As tensões do "BBB26" ganharam um novo capítulo fora da casa, e com direito a troca de indiretas nas redes sociais. A dançarina Aline Campos voltou a se manifestar após a campeã Ana Paula Renault retirar publicamente um pedido de desculpas feito dentro do reality.

O episódio veio à tona depois de uma participação de Ana Paula no programa "TVZ", do Multishow, na segunda-feira (4). Na ocasião, a ex-BBB revisitou uma polêmica antiga, um comentário feito há cerca de dez anos sobre o look de Aline em um evento, e afirmou que não se arrependia mais do que disse.

“Ela me passou a informação errada. Ela disse que eu tinha chamado ela de acompanhante e não foi, eu falei que o look estava parecendo com executiva de filme pornô, e realmente tá. Eu olhei pra ela e pedi desculpas, agora vou retirar as desculpas”, declarou.

A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, Aline respondeu a um comentário de uma seguidora e aproveitou para alfinetar a ex-colega de confinamento. “Eu fico pensando no quão infeliz uma pessoa deve se sentir ao ponto de se incomodar com a roupa que outra mulher escolhe vestir”, escreveu a internauta. Aline rebateu: “O que podemos fazer é respirar e trazer o entendimento de que muitos ainda estão adormecidos. Sigamos fazendo o nosso”.

A resposta gerou reações divididas entre os seguidores, com críticas e ironias direcionadas à postura das duas. “Meu deus mona, vai viver! Ela é tão evoluída que se dói por algo de 10 ANOS ATRÁS!!!”, comentou uma usuária. “Ela é tão galera, bem resolvida, tão zen, que guardou rancor por 10 anos de um comentário”, escreveu outra. “Ana Paula alugou um triplex na cabeça dela por 10 anos e agora por mais 20”, disse uma terceira.

Diante da repercussão, Ana Paula voltou a se pronunciar e afirmou que o assunto estava encerrado. “Sobre o look de 10 anos atrás: era sobre o look. Sempre foi. Eu faço humor, leitura de imagem, exagero, faz parte do jogo. Nunca foi sobre diminuir mulher nenhuma, muito menos a pessoa em si”, publicou.

Na sequência, reforçou o posicionamento: “Revi e não falei o que disseram que eu falei. Agora, se alguém escolheu carregar isso por uma década inteira… Bom, cada um administra o espaço que aluga na própria cabeça. Por aqui, tá tudo leve, resolvido e seguindo”.