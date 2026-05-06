Malévola vai de helicóptero à casa de Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Malévola vai de helicóptero à casa de Jojo TodynhoReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 11:05

Rio - A influenciadora Malévola Alves foi de helicóptero até a casa de Jojo Todynho, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (6), para cobrar a briga que havia sido marcada entre as duas, e depois cancelada pela cantora, que chegou a procurar a polícia.

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Aos 22 anos, Malévola surpreendeu ao alugar a aeronave e registrar a chegada nas redes sociais. Ainda durante o voo, publicou um vídeo em tom provocativo: “Chegamos, Jojo. Estamos descendo agora. Tu não falou que a gente não ia descer? Estou chegando, Jordana! Eu falei que eu vinha, pois aguenta. Vamos pousar agora na casa dela, é nesse condomínio. Jordana, estamos chegando, fofinha”.Jojo respondeu pouco depois, já fora de casa, e ironizou a situação. “O porteiro acabou de me ligar aqui dizendo que a minha digníssima fã foi lá na porta dois minutos pra filmar e foi embora. Que pena que eu já tinha saído e não pude te receber, minha querida, pra você tomar um café comigo. Mas volta, volta lá, tá?”, disse.Em seguida, manteve o tom de deboche: “Poxa, ontem eu fiquei o dia inteiro te esperando. Falou que ia à noite, de helicóptero, não apareceu. Só apareceu hoje, depois que eu saí, já deveria estar esperando eu sair, né? Pra aparecer lá, mas tá tudo bem. Queria muito ter te visto. Que pena. Agora pode voltar, já deu seu show? Volta pra casa, divulga seus tigrinhos, pra repor tudo que eu já te fiz gastar, tá bom?”.Na porta do condomínio, Malévola também publicou registros e escreveu: “Transfobia não! Estamos na porta do condomínio”. Em vídeo, gritou: “Cadê você, mulher? A gente está aqui. Jordana? Doctor Little Toddy?”. Depois, reforçou: “Se escondeu em Bangu? Eu vou lá”. Após ver os Stories da cantora, afirmou que voltaria ao local para “tomar um café”.O episódio ocorre um dia após Jojo procurar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ao compartilhar o momento, escreveu: “O lugar que todo futuro advogado vai amar frequentar! Aqui a brincadeira fica mais gostosa”. Mais tarde, explicou: “Fui botar os pingos nos is da forma que deveria ser desde o começo. Mas, às vezes, a gente é tomado pela emoção, pelo calor do momento, e foi como eu falei: tudo começa com uma graça, perde a graça e pode virar desgraça, mas antes que isso aconteça, a gente se apruma, bota a maturidade no lugar e resolve as coisas sempre da melhor forma”.A briga começou após Jojo defender um cabeleireiro criticado por Malévola pelo valor de um procedimento capilar, de cerca de R$ 6 mil. As duas trocaram ofensas nas redes, e a cantora chegou a marcar um encontro em Bangu. A influenciadora aceitou, mas Jojo desistiu. Mesmo assim, Malévola viajou ao Rio e foi até a casa da artista, o que ampliou a repercussão do caso.