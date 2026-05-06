Tânia Maria volta a vender tapetesReprodução do Instagram
Aos 79 anos, Tânia publicou um vídeo mostrando o processo de confecção das peças em sua casa, localizada no distrito de Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte.
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Muito antes de ser descoberta pelo cinema, Tânia Maria já construía sua trajetória como artesã e costureira. Mãe solo e moradora da zona rural potiguar, ela sempre trabalhou confeccionando tapetes de banheiro com materiais recicláveis, atividade que continua exercendo mesmo após ganhar notoriedade no audiovisual.
O reconhecimento artístico veio de maneira inesperada. Em 2018, aos 72 anos, ela participou de testes para figurantes de Bacurau, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. A participação marcou o início de sua carreira como atriz.
Desde então, Tânia participou de diferentes produções e acumulou premiações importantes, especialmente pela interpretação de Dona Sebastiana em O Agente Secreto.
Tapetes continuam sendo vendidos pelo mesmo valor
Mesmo após participar de campanhas publicitárias e ganhar projeção internacional, a atriz decidiu manter a produção artesanal e também o preço das peças. Cada tapete segue sendo vendido por R$ 80.
Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura da atriz e a conexão dela com suas origens. Para muitos admiradores, a permanência no artesanato simboliza autenticidade e resistência diante da fama recente.
Tânia vive ao lado da filha Shirley, do genro João, da neta Jácylla e do bisneto Giovanni em uma casa simples no interior potiguar. Apesar da nova fase no cinema, ela não demonstra interesse em abandonar a rotina que construiu antes das câmeras
Filme disputou quatro categorias no Oscar
O sucesso de "O Agente Secreto" ampliou ainda mais a visibilidade da atriz. O longa disputou quatro categorias no Oscar deste ano: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Seleção de Elenco.
Além das premiações conquistadas por sua atuação, Tânia também passou a figurar em listas e previsões internacionais ligadas à temporada de premiações. Publicações estrangeiras chegaram a apontá-la como um dos nomes cotados para indicações importantes na categoria de atriz coadjuvante.
Nova fase no audiovisual
Mesmo mantendo os trabalhos manuais, a carreira artística da atriz segue em expansão. Tânia Maria já tem novos projetos previstos para os próximos meses, incluindo filmes, séries e participações em produções independentes brasileiras.
A trajetória da atriz potiguar se transformou em um dos exemplos mais comentados de descoberta tardia no cinema nacional, uma história marcada por simplicidade, reconhecimento e permanência das próprias raízes.
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