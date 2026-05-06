Tânia Maria volta a vender tapetes - Reprodução do Instagram

Tânia Maria volta a vender tapetesReprodução do Instagram

Publicado 06/05/2026 11:45

A ascensão de Tânia Maria no cinema nacional e internacional não mudou a simplicidade de sua rotina. Depois de conquistar reconhecimento com o filme 'O Agente Secreto', indicado a quatro categorias do Oscar deste ano, a atriz voltou a compartilhar nas redes sociais um hábito que carrega há mais de duas décadas: a produção artesanal de tapetes.

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Aos 79 anos, Tânia publicou um vídeo mostrando o processo de confecção das peças em sua casa, localizada no distrito de Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte.





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Aos 79 anos, Tânia publicou um vídeo mostrando o processo de confecção das peças em sua casa, localizada no distrito de Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte.

Da vida simples ao reconhecimento internacional



Muito antes de ser descoberta pelo cinema, Tânia Maria já construía sua trajetória como artesã e costureira. Mãe solo e moradora da zona rural potiguar, ela sempre trabalhou confeccionando tapetes de banheiro com materiais recicláveis, atividade que continua exercendo mesmo após ganhar notoriedade no audiovisual.



O reconhecimento artístico veio de maneira inesperada. Em 2018, aos 72 anos, ela participou de testes para figurantes de Bacurau, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. A participação marcou o início de sua carreira como atriz.



Desde então, Tânia participou de diferentes produções e acumulou premiações importantes, especialmente pela interpretação de Dona Sebastiana em O Agente Secreto.



Tapetes continuam sendo vendidos pelo mesmo valor



Mesmo após participar de campanhas publicitárias e ganhar projeção internacional, a atriz decidiu manter a produção artesanal e também o preço das peças. Cada tapete segue sendo vendido por R$ 80.



Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura da atriz e a conexão dela com suas origens. Para muitos admiradores, a permanência no artesanato simboliza autenticidade e resistência diante da fama recente.



Tânia vive ao lado da filha Shirley, do genro João, da neta Jácylla e do bisneto Giovanni em uma casa simples no interior potiguar. Apesar da nova fase no cinema, ela não demonstra interesse em abandonar a rotina que construiu antes das câmeras



Filme disputou quatro categorias no Oscar



O sucesso de "O Agente Secreto" ampliou ainda mais a visibilidade da atriz. O longa disputou quatro categorias no Oscar deste ano: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Seleção de Elenco.



Além das premiações conquistadas por sua atuação, Tânia também passou a figurar em listas e previsões internacionais ligadas à temporada de premiações. Publicações estrangeiras chegaram a apontá-la como um dos nomes cotados para indicações importantes na categoria de atriz coadjuvante.



Nova fase no audiovisual



Mesmo mantendo os trabalhos manuais, a carreira artística da atriz segue em expansão. Tânia Maria já tem novos projetos previstos para os próximos meses, incluindo filmes, séries e participações em produções independentes brasileiras.



A trajetória da atriz potiguar se transformou em um dos exemplos mais comentados de descoberta tardia no cinema nacional, uma história marcada por simplicidade, reconhecimento e permanência das próprias raízes.