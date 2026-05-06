Justiça determina que ex-esposa de Stênio Garcia deve realizar o pagamento de 5 mil reais mensais - Reprodução/Instagram

Justiça determina que ex-esposa de Stênio Garcia deve realizar o pagamento de 5 mil reais mensaisReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 11:56

Rio – Stênio Garcia está no centro de uma disputa judicial que ganhou novos desdobramentos após decisão da Justiça do Rio de Janeiro. O ator, de 94 anos, deverá receber o pagamento mensal de R$ 5 mil de sua ex-mulher, Clarice Piovesan, valor estipulado com base no aluguel do apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense.

A quantia foi definida pelo Tribunal de Justiça do Estado como compensação pelo uso do imóvel onde Piovesan reside atualmente e que o artista tenta reaver na Justiça. O caso veio à tona após, em abril deste ano, Garcia se manifestar sobre a ação movida contra a ex-companheira e suas filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan.

Na notícia-crime apresentada, o ator alega enfrentar dificuldades financeiras e afirma não ter condições dignas de se manter apenas com o valor de sua aposentadoria. Ele também reivindica a posse do imóvel, avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Segundo o processo, o apartamento foi doado às filhas em 1992, quando ainda eram menores de idade. Apesar disso, Garcia manteve o usufruto vitalício da propriedade, o que, em sua interpretação, lhe garantiria o direito de autorizar qualquer negociação envolvendo o bem. O artista acusa as herdeiras de terem alugado o imóvel sem sua autorização.

Além da disputa patrimonial, o caso também envolve questões pessoais. Garcia afirma ter sido abandonado afetivamente pelas filhas e solicita indenização de R$ 200 mil por perdas e danos.