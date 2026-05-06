Justiça determina que ex-esposa de Stênio Garcia deve realizar o pagamento de 5 mil reais mensaisReprodução/Instagram
Justiça define que Stênio Garcia deve receber R$ 5 mil por mês da ex-mulher
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