Lima Duarte é alvo de críticas após fala em premiação Clayton Felizardo / Brazil News
Lima Duarte recebe críticas de racismo após discurso em premiação
Comentário de ator na cerimônia da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) gera reações negativas de atrizes e internautas
Lima Duarte recebe críticas de racismo após discurso em premiação
Comentário de ator na cerimônia da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) gera reações negativas de atrizes e internautas
Bárbara Evans desabafa sobre dependência em remédio para dormir
Influenciadora conscientizou pessoas que lidam com a mesma situação
Kauã Elias anuncia que será pai e revela gravidez de Bruna Rotta
Influenciadora se mudou para a Ucrânia no último mês para estar ao lado do namorado
Luana Piovani dispara contra Neymar: 'Vai se f*der tanto ainda'
Atriz ironizou a polêmica do atleta com Robinho Jr.
Justiça define que Stênio Garcia deve receber R$ 5 mil por mês da ex-mulher
Ator tenta reaver posse de imóvel na Zona Sul do Rio; entenda
Atriz de 'O Agente Secreto' volta a vender tapetes artesanais
Itens são vendidos por R$ 80 cada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.