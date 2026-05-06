Lima Duarte é alvo de críticas após fala em premiação - Clayton Felizardo / Brazil News

Lima Duarte é alvo de críticas após fala em premiação Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 06/05/2026 14:11

Rio – O ator Lima Duarte, de 96 anos, tem sido alvo de críticas por fala considerada racista em discurso na cerimônia da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), que aconteceu na última segunda-feira (4). Em evento, no qual o artista foi homenageado, ele rememorou uma passagem que ocorreu aos seus 15 anos, quando havia se mudado para São Paulo do interior de Minas Gerais.

Duarte comentou sobre o convite de um amigo para visitar uma zona de prostituição, "Um dia um moleque daqueles chegou pra mim e falou assim, 'vamos na zona?' (…) Ele falou, 'na Aimorés a mulher é cinco mirreis, na Itaboca a mulher é três'. Eu falei, 'vamos na Itaboca', ele falou, 'só tem preta'. Eu não fui. Moleque de rua, dormi embaixo do caminhão, não fui porque só tinha preta. Que vida, hein? Que coisa eu fui percebendo ao longo dessa vida. Então, fomos na Aimorés".

A declaração gerou reações durante a própria premiação, em especial, por parte de atrizes presentes no evento. A exemplo, Carmen Luz, também homenageada na cerimônia, contestou o ator em seu discurso: "As mulheres pretas não estão no mundo para serem recusadas. Levantai-vos".

Shirley Cruz também se manifestou: "Vejam só, de rejeitados a premiados". Grace Passô agradeceu o posicionamento de Luz: "O que seria dessa noite sem o discurso da Carmen Luz, quem seríamos nós? Como a gente sairia daqui? Essa artista, que lembrou que nós mulheres negras não nascemos para ser negadas".

Após as repercussões de seu comentário e das amplas críticas recebidas por internautas nas redes sociais, Lima Duarte emitiu uma nota explicando que a história narrada representaria o passado de um Brasil muito duro, no qual ele era ainda um menino vivendo na rua. "Aquela fala nasceu como retrato de um tempo e também como forma de protesto, do olhar de quem respeita e entende uma luta que é de todos", disse.

