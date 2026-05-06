Bárbara Evans desabafou sobre luta contra vídeo em medicamento para dormir - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans desabafou sobre luta contra vídeo em medicamento para dormirReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2026 13:46

Rio - Bárbara Evans, de 34 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para fazer um relato sobre a luta contra o vício em remédios para dormir. A influenciadora contou que o desabafo é uma forma de ajudar outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema que ela.

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"Eu estou assessorada por médicas excelentes, sendo monitorada também, e estou há quatro, três dias totalmente sem o medicamento", disse ela.

A filha de Monique Evans também revelou que na última noite só conseguiu pegar no sono às 4 da manhã. "Eu tenho feito esses vídeos para conscientizar, né? E também para ajudar as pessoas que tem esse vício assim como eu, que eu estou me libertando."

Bárbara não descartou outros métodos para superar a dependência. "Eu não tenho preconceito com nada, tudo que falam eu faço, mas remédio tarja preta é muito difícil de tirar. [...] Por mais difícil que seja, tem que ser tirado esse medicamento. Então eu estou aqui compartilhando a minha dor, o meu processo com vocês", afirmou.