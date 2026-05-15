Nando Reis cita "Eu sei" de Marisa Monte em novo vídeo para o dia dos namoradosReprodução / Instagram
Foi ao falar de Marisa Monte que ele fez o comentário. "Eu vou citar Marisa Monte e eu vou falar de 'Eu Sei', que está no disco 'Mais', o primeiro disco de estúdio. Sim, é porque eu também estou lá. Não, a música não é para mim, e vocês que parem de pirar... ou pirem", disse.
No mesmo vídeo, ele também escolheu "Eu Te Amo", de Caetano Veloso, na voz de Gal Costa, "Eu Sei Que Vou Te Amar", na versão de Caetano, "Amor, Amor", com Eydie Gormé e Trio Los Panchos, e "Nosso Amor", gravada por Roberto Carlos e depois por ele no disco Ney Matogrosso Roberto Carlos, lançado em 2019.
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A relação entre Nando Reis e Marisa Monte, embora sempre tratada com discrição pelos dois, segue despertando curiosidade do público. O próprio cantor já explicou em outras ocasiões que “Resposta”, composição gravada pelo Skank em 1998, nasceu do fim do namoro com Marisa. Mesmo assim, ele também já disse que prefere não amarrar canções a uma única interpretação e que vê com naturalidade o interesse das pessoas pelas histórias por trás da obra.
Hoje, o vínculo entre os dois aparece mais ligado à amizade, à parceria artística e à admiração pública mútua. Ainda assim, bastou Nando incluir “Eu Sei” numa playlist romântica para o assunto voltar às redes — e para ele aproveitar a ocasião para responder, do próprio jeito, ao imaginário que ainda cerca essa fase da vida dos dois.
Nando é casado com Vânia Passos, com quem construiu uma história de mais de 40 anos, marcada por idas e vindas e três casamentos oficiais, além de quatro filhos. Marisa, por sua vez, mantém desde 2008 uma relação com o empresário Diogo Pires Gonçalves, com quem teve Helena, e também é mãe de Mano Wladimir, do casamento anterior com o músico Pedro Bernardes.