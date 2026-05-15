Nando Reis cita "Eu sei" de Marisa Monte em novo vídeo para o dia dos namorados - Reprodução / Instagram

Nando Reis cita "Eu sei" de Marisa Monte em novo vídeo para o dia dos namoradosReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 09:22

Rio - Nando Reis entrou no clima do Dia dos Namorados e publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (14), com uma seleção de músicas para quem quer "jogar uma isca" e curtir a data acompanhado. No meio da lista, o cantor citou "Eu Sei", de Marisa Monte, e aproveitou para brincar com uma teoria antiga dos fãs sobre a relação dos dois, que viveram um romance na década de 1990.



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"Daqui a um mês é Dia dos Namorados e se você tá a fim de jogar uma isca para chegar acompanhado ou acompanhada, eu fiz uma seleção", disse no começo do vídeo. Entre as escolhas, Nando passou por Gal Costa, Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, e Roberto Carlos.



Foi ao falar de Marisa Monte que ele fez o comentário. "Eu vou citar Marisa Monte e eu vou falar de 'Eu Sei', que está no disco 'Mais', o primeiro disco de estúdio. Sim, é porque eu também estou lá. Não, a música não é para mim, e vocês que parem de pirar... ou pirem", disse.



No mesmo vídeo, ele também escolheu "Eu Te Amo", de Caetano Veloso, na voz de Gal Costa, "Eu Sei Que Vou Te Amar", na versão de Caetano, "Amor, Amor", com Eydie Gormé e Trio Los Panchos, e "Nosso Amor", gravada por Roberto Carlos e depois por ele no disco Ney Matogrosso Roberto Carlos, lançado em 2019.

No fim, ainda lembrou que sua própria obra inteira gira em torno do mesmo tema. "Todas as músicas minhas, da primeira à mais recente, falam de amor", afirmou.



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