Sophie Charlotte se despediu do trabalho em ’Três Graças’ - Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte se despediu do trabalho em ’Três Graças’Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 18:51

Rio - Sophie Charlotte usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para agradecer a equipe de "Três Graças", antes da exibição do capítulo final da novela. A atriz de 37 anos interpretou a protagonista Gerluce no folhetim escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

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"Agora começo à agradecer...por eles que escreveram essa história! Nossos Três Silvas, Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Que com a colaboração de Patrícia Moretzsohn, Marcia Prates, Eliane Garcia e Cláudia Gomes nos deram a Graça das palavras. Do verbo de cada personagem...e que personagens! Todos tão incríveis e complexos. Tão humanos", destacou.

A artista ressaltou a importância de ser a responsável por dar vida à personagem no horário nobre. "Agradeço principalmente ao Aguinaldo, pelo presente de viver ela, Gerluce! Que mudou minha vida. Um nome tão único que conquistou meu coração e também o afeto do público que foi tão generoso com nossa novela, e o transformou até em verbo, Gerluçar".

"Vocês autores que nos tiram pra dançar a cada bloco de capítulos, a desbravar o mais que humano em nós a cada cena! Muitas aventuras e aprendizados da primeira linha até o último ponto. O ponto final dessa história chega hoje nas telas da Globo. E me despeço das suas linhas com muita gratidão! Viva 'Três Graças'", celebrou Sophie.