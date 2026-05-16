Francisco Gil mostrou presente que recebeu de Alane Dias - Reprodução/Instagram

Francisco Gil mostrou presente que recebeu de Alane Dias Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 14:55

Rio - Alane Dias fez uma surpresa para o namorado, Francisco Gil, ao regressar do período de férias na Espanha, neste sábado (16). A ex-BBB presenteou o parceiro com uma camisa do Barcelona autografada por todos os jogadores do clube espanhol.

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"Essa aqui é a blusa mais braba de todas, que tem a história mais incrível dos últimos tempos. E que o meu amor trouxe de presente para mim! Ou seja: ela me ama. Ela se entregou", disse o filho de Preta Gil. ""Pior que é verdade", afirmou Alane.

A influenciadora usou o Instagram Stories para comentar a reação do namorado. "Trouxe uma blusa assinada por todos os jogadores do Barcelona para a coleção dele. Amigas, parece que isso é histórico [risos]".

Francisco e Alane foram vistos juntos pela primeira vez em show de Gilberto Gil no Allianz Parque, em São Paulo, em abril do ano passado. No mês seguinte, a bailarina compartilhou um registro agarradinha com o então affair.