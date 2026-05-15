Sasha Meneghel abriu loja da gripe Mondepars em solo carioca Roberto Filho/ BrasilNews

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Rio - Sasha Meneghel inaugurou a primeira loja da marca de roupas Mondepars na tarde desta sexta-feira (15) no Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. A gripe da estilista também possui um espaço no Shopping JK Iguatemi em São Paulo desde junho do ano passado. 
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Sasha Meneghel trocou carinhos com o marido no evento - Roberto Filho/ BrasilNews
Sasha recebeu o marido e a mãe em inauguração de loja - Roberto Filho/ BrasilNews
Julia Mestre - Roberto Filho/ BrasilNews
Nikki Meneghel - Roberto Filho/ BrasilNews
Sasha Meneghel abriu loja da gripe Mondepars em solo carioca - Roberto Filho/ BrasilNews
Sasha posou com o marido, João Lucas, e os dois trocaram carinhos na chegada ao evento. Xuxa Meneghel marcou presença para prestigiar a única filha. Além deles, estiveram no local a prima da estilista, Nikki Meneghel, e a cantora, Julia Mestre. 
Lançada em 2024, a Mondepars cria peças com design minimalista e sofisticado. A paleta das roupas tem predominância nas cores bege, branco, cinza e preto