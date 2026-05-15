João Guilherme - Reprodução / Instagram

João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 14:32

Rio - João Guilherme contou que gostaria de interpretar o tio, Leandro, em uma possível cinebiografia da dupla com Leonardo. Filho do cantor, o ator explicou que não se imagina no papel do próprio pai e acredita que homenagear o irmão de Leonardo teria um significado mais especial para a família.

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Durante entrevista ao canal “Adoro Cinema”, João afirmou que percebe semelhanças físicas entre ele e o tio. “Queria fazer meu tio Leandro”, declarou.O ator contou que começou a notar os traços parecidos após encontrar revistas antigas guardadas pela mãe. “Minha mãe tinha achado um monte de revistas antigas, álbuns de quando eu era bebê. E lá tinha umas revistas da época também, em que meu tio estava ali lutando contra o câncer dele, um pouco antes dele falecer. E aí tinha muita coisa dele, mais jovens também, e eu comecei a reparar em traços parecidos”, disse.Segundo João Guilherme, a escolha também evitaria comparações diretas com o pai dentro da própria família. Para ele, interpretar Leandro teria um valor afetivo maior. “Seria bonito pro meu pai também, ao invés de ver o filho dele fazendo ele, que entra num lugar de comparação, e eu não acho que é um lugar de comparação bacana... Tenho certeza que ia ser uma honra, enquanto homenagem, maior que poder homenagear esse meu tio falecido, o que representaria muito, eu acho, pra minha família”, afirmou.Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, após complicações de um câncer raro. A dupla com Leonardo marcou a música sertaneja nos anos 1980 e 1990 com sucessos como “Pense em Mim”, “Entre Tapas e Beijos” e “Não Aprendi Dizer Adeus”.