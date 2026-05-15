Rafa Kalimann curtiu dia na praia com a filha, Zuza Reprodução/Instagram

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Rio - Rafa Kalimann compartilhou os registros do passeio em uma praia do Ceará com a filha, Zuza, de 4 meses, fruto do relacionamento com Nattan. Na publicação feita nesta sexta-feira (15), a influenciadora aparece sentada na areia e com a bebê nos braços. 
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Rafa Kalimann e Zuza - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann relaxou em praia cearense com a bebê - Reprodução/Instagram
Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann curtiu dia na praia com a filha, Zuza - Reprodução/Instagram
"Um sorrisão de quem foi pra praia com os papais. Passando pra dar bom dia", escreveu na legenda. 
O momento relaxante com a menina acontece dias após Rafa Kalimann causar polêmica ao revelar ausência do namorado na reta final da gravidez. Segundo ela, a rotina intensa de viagens e compromissos profissionais de Nattan acabou impactando emocionalmente esse momento.
"Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele", contou na série documental "Tempo para Amar". 
 