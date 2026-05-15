Rafa Kalimann curtiu dia na praia com a filha, Zuza - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann curtiu dia na praia com a filha, Zuza Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 15:59

Rio - Rafa Kalimann compartilhou os registros do passeio em uma praia do Ceará com a filha, Zuza, de 4 meses, fruto do relacionamento com Nattan. Na publicação feita nesta sexta-feira (15), a influenciadora aparece sentada na areia e com a bebê nos braços.

fotogaleria

"Um sorrisão de quem foi pra praia com os papais. Passando pra dar bom dia", escreveu na legenda.

"Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele", contou na série documental "Tempo para Amar".