Marcos Oliveira - Reprodução / Instagram

Marcos Oliveira Reprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 12:06 | Atualizado 15/05/2026 12:07

Rio - Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola em "A Grande Família", recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, após passar por uma cirurgia de hérnia. O ator, de 70 anos, deixou o Hospital São Francisco na Providência de Deus acompanhado da amiga, a atriz Rose Scalco.

Internado desde terça-feira (13), Marcos passou pelo procedimento cirúrgico na quarta (14). Segundo Rose, a recuperação ocorreu de forma positiva e o artista já se prepara para retomar os compromissos profissionais nos próximos dias.

“Está bem... estamos tomando um café com leite. Acabamos de sair. Já está pronto para a peça na quarta-feira, 20 de maio, no Teatro Rival Petrobras. Liberado”, afirmou Rose ao DIA.

Na última quinta-feira (14), o ator enviou um áudio para tranquilizar fãs e amigos após a cirurgia. Na mensagem, ele celebrou o resultado do procedimento e agradeceu o apoio recebido durante a internação. “Oi gente, sou eu, Marcos Oliveira. Tô bem, a cirurgia foi ótima, já saí de um lugar lá, e já tô num apartamento lindo, maravilhoso, esperando a minha alta amanhã. Amanhã ou depois de amanhã, já estarei na minha casa. Um beijão a todos, e muito obrigado pela força, pela coisa positiva, que deu tudo certo. Já já estarei no ar de novo. Beijos”, declarou o artista.