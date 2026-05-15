Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução do Instagram

Rodrigo Faro e Vera VielReprodução do Instagram

Publicado 15/05/2026 09:34

Rio - Juntos desde 1997, Rodrigo Faro e Vera Viel deram alguns detalhes da vida íntima em um vídeo publicado no Instagram do apresentador, nesta quinta-feira (14). Ao responder a curiosidade de um fã sobre 'o que ainda querem viver com o outro', a modelo contou que o marido é um grude com ela.

"Fico imaginando eu e ele na praia. Ele no mar me chamando pra entrar. Porque tudo que ele vai fazer, ele quer que eu esteja junto. Se ele vai treinar, ele quer que eu treine junto com ele, se ele entra no mar, ele quer que eu entre no mar junto com ele. O Rodrigo ama a minha companhia", comentou Vera. "Até quando ele vai tomar banho, ele quer que eu fique sentada olhando ele tomar banho", completou.

Rodrigo confirmou: "É verdade. Às vezes eu vou tomar banho e ela senta ali na banheira e fica conversando comigo, porque ela sabe que eu quero aquele minuto de atenção dela, porque durante a semana às vezes é uma correria danada. Então é aquele momento que eu quero. Tudo que eu quero fazer, eu quero que a Vera esteja do meu lado".

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