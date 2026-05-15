Rodrigo Faro e Vera VielReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Rodrigo Faro e Vera VielReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Vera Viel faz revelação íntima sobre Rodrigo Faro: 'Quer que eu fique olhando'
Casal mata curiosidade de fã sobre o que ainda querem viver com o outro
Nando Reis reage à teoria de fãs sobre música de Marisa Monte: 'Não é pra mim'
Artistas viveram um romance na década de 1990
Chega ao fim o namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado
Craque Neto recorda encontro com Marrone em casa de swing e cantor se manifesta
Artistas esclarecem que o caso ocorreu há muito anos
Marcia Sensitiva é internada e recebe apoio de famosos
Medium deu entrada na unidade de saúde depois de contrair um vírus respiratório
Vanessa da Mata celebra participação em show de Jonas Brothers e relata surpresa
Artista, ainda, elogia performance de Joe na canção 'Boa Sorte / Good Luck'