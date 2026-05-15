Marcia Sensitiva é internada em hospital de São Paulo - Reprodução de vídeo / Instagram

Marcia Sensitiva é internada em hospital de São PauloReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/05/2026 07:41

Rio - Marcia Sensitiva contou aos seguidores, nesta quinta-feira (14), que está internada na unidade semi-intensiva de um hospital em São Paulo após contrair um vírus respiratório. Em um vídeo publicado no Instagram, ela deu detalhes de seu estado de saúde, fez um alerta aos internautas e disse que, apesar de estar no hospital, não deixou de "trabalhar um dia".



"Eu estou doente, se eu ficar olhando para o teto, eu vou achar que vou morrer... Na semana me deu uma gripe, estava com muito catarro. Falei: 'ah, é gripe'... Comecei a passar mal, fui para o pronto-socorro perto da minha casa, o (Hospital) Einstein, tomei remédio três dias, não resolveu", contou.

Ela, então, procurou outro pronto-socorro no Morumbi. "Meu médico veio e descobriu um vírus respiratório, chama sincicial, que me deu uma infecção. Fora isso, me deu catarro. Tive muito pus. Nunca tive nada antes... Eu não sou mimada, mas juro que um trator passou em cima de mim", afirmou.

"Fiquei alguns dias deitada, claro, estou tomando dois antibióticos, inalação. Hoje (quinta) estou melhor. Ontem (quarta) eu tive muita dor, falta de ar. Tomem muito cuidado, pois dizem que esse vírus pode até matar criança pequena. É o vírus pior que existe. Pelo amor de Deus, se cuidem, tomem vacina para a gripe... Juro que nunca passei tanta dor", completou.

Nos comentários, vários famosos enviaram mensagens positivas à Marcia. "Mandando energias positivas pra você, querida", disse Fabiana Karla. "Tudo vai dar certo! Você é maravilhosa demais", afirmou Sabrina Sato. "Melhoras amor", desejou Tata Werneck. "Meu amor, que você saia dessa logo", declarou Claudia Raia.







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