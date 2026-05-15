Tainá, mulher de Éder Militão, falou sobre ida para Madri - Reprodução/Instagram

Tainá, mulher de Éder Militão, falou sobre ida para Madri Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 20:33

Rio - Tainá Militão esclareceu o motivo de embarcar para Madri, na Espanha, nesta sexta-feira (15). Grávida de Éder Militão, a influenciadora assegurou que a viagem já estava agendada antes do nome do atleta ser mencionado após o fim do namoro de Virginia Fonseca e Vinicius Jr

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"Tô indo para Madri, sim, mas ao contrário do que vocês estão pensando, essa viagem já tinha sido programada há muito tempo. Até porque tenho uma agenda para cumprir lá. 'Linquei' duas viagens. Tenho uma data com a Globo de gravação e uma agenda em Cannes também", detalhou.

A influenciadora revelou outros compromissos profissionais que motivaram a saída do Brasil. "Tenho quatro dias de agenda para cumprir com uma marca internacional, então isso já tinha sido comprado há muito tempo, a minha data com a Globo já tinha sido agendada desde o meu aniversário. Não estou indo de última hora, tem coisas para fazer", explicou.

"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação. Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026", escreveu nos Stories.