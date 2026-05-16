Os Garotin fizeram participação em show de Jota.pêDaniel Pinheiro/BrazilNews
Jota.pê recebe Emicida e Os Garotin em show no Rio
Lenine também participou da apresentação do cantor
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