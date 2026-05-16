Os Garotin fizeram participação em show de Jota.pêDaniel Pinheiro/BrazilNews

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Rio - Jota.pê subiu ao palco do Vivo Rio, na Zona Sul, na noite de sexta-feira (15) para apresentação que contou com as participações especiais do cantor Emicida e do trio Os Garotin. O show faz parte da turnê "Se Meu Peito Fosse o Mundo", disco lançado em 2024. 
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Jota.pê regravou a faixa 'A Ordem Natural das Coisas', de Emicida - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Jota.pê e Lenine - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Jota.pê cantou ao lado dos integrantes do trio Os Garotin - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Emicida e Jota.pê em apresentação no Vivo Rio - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Os Garotin fizeram participação em show de Jota.pê - Daniel Pinheiro/BrazilNews
O artista cantou as faixas solo "Uns Cafuné à Domicílio" e "Ouro Marrom". Com o rapper, ele cantou o single "A Ordem Natural Das Coisas", que integra o disco "Amarelo", de Emicida, e regravada por Jota.pê. Com Lenine a parceria veio em "Caminhos". 
Léo Guima, Anchietx e Cupertino entraram em cena na performance das músicas "Zero a Cem", lançada em 2023 pelo trio, e "Queda Livre", do álbum de estreia "Os Garotin de São Gonçalo", de 2024. 