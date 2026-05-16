Virginia Fonseca curtiu momento divertido com filho após término de namoro - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca curtiu momento divertido com filho após término de namoroReprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 10:46

Rio - Virginia Fonseca voltou às redes sociais neste sábado (16) um dia após anunciar o fim do namoro com Vinicius Jr . A influenciadora de 27 anos aproveitou momentos de carinho com o filho caçula, José Leonardo, ao chegar de Madri, na Espanha.

fotogaleria

"Já em casa com o amor da minha vida, graças a Deus", escreveu nos Stories.

Virginia optou por permanecer em silêncio durante o retorno para o Brasil. Na noite desta quinta (14), ela compareceu ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, junto com a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, para torcer pelo jogador na partida do Real Madrid, o que fez o anúncio do término gerar surpresas.

Polêmica

As mulheres apontadas como pivô da crise são Bruna Pinheiro e Jessica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais nos últimos dias e publicaram fotos no Sixtyone, restaurante e bar inaugurado recentemente pelo atleta com outros empresários em Madri.

"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação. Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026", declarou.