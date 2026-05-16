Virginia Fonseca curtiu momento divertido com filho após término de namoroReprodução/Instagram

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Rio - Virginia Fonseca voltou às redes sociais neste sábado (16) um dia após anunciar o fim do namoro com Vinicius Jr. A influenciadora de 27 anos aproveitou momentos de carinho com o filho caçula, José Leonardo, ao chegar de Madri, na Espanha. 
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Virginia teria descoberto que Vini Jr levou duas modelos brasileiras par Madri - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca anunciou término do namoro com Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca curtiu momento divertido com filho após término de namoro - Reprodução/Instagram
"Já em casa com o amor da minha vida, graças a Deus", escreveu nos Stories. 
Virginia optou por permanecer em silêncio durante o retorno para o Brasil. Na noite desta quinta (14), ela compareceu ao estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, junto com a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, para torcer pelo jogador na partida do Real Madrid, o que fez o anúncio do término gerar surpresas.  
Polêmica 
De acordo com o "Melhor da Tarde", da Band, Virginia soube que o jogador convidou modelos brasileiras para acompanharem parte de sua agenda na Espanha. A situação teria vindo à tona após visita surpresa da empresária ao país. Ainda segundo a apuração, o casal encontrou as influenciadoras em um restaurante do qual Vini Jr é sócio na capital espanhola, pouco depois da vitória do Real Madrid sobre o Oviedo.
As mulheres apontadas como pivô da crise são Bruna Pinheiro e Jessica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais nos últimos dias e publicaram fotos no Sixtyone, restaurante e bar inaugurado recentemente pelo atleta com outros empresários em Madri.
Éder Militão, companheiro de Vinicius no Real Madrid, se manifestou após ter o nome envolvido nos rumores sobre o fim da relação do amigo com a influenciadora. O jogador negou que tenha participação na ida das modelos para a Europa. 
"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação. Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026", declarou. 