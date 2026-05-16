Ticiane Pinheiro se enrolou ao usar crachá na chegada à TV Globo - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro se enrolou ao usar crachá na chegada à TV GloboReprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 09:47

Rio - Ticiane Pinheiro teve dificuldades para estrear o crachá da TV Globo durante ida à emissora na sexta-feira (15). A apresentadora de 49 anos tentou liberar a catraca usando um documento e, logo depois, se encaminhou para o equipamento errado.

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"Eu vou passar pela primeira vez nessa portaria o meu crachá", contou ela antes de receber o aviso de um funcionário. "É a outra".

Nos cliques nas redes sociais, a mulher de César Tralli surgiu na primeira reunião com a equipe do reality show original que ela irá comandar no Globoplay. Ela mostrou, ainda, o kit composto por bolsa, caderno, garrafa e caneta que recebeu da emissora.