Virginia e o jogador de futebol Vinicius JrReprodução/Instagram
De acordo com programa "Melhor da Tarde", da Band, Virginia não teria gostado de descobrir que o jogador convidou as modelos para acompanharem parte de sua agenda na Espanha. A situação teria vindo à tona após uma visita surpresa da empresária ao país europeu. Ainda segundo a apuração, o casal encontrou as influenciadoras em um restaurante do qual Vini Jr é sócio na capital espanhola, pouco depois da vitória do Real Madrid sobre o Oviedo.
As mulheres apontadas como pivô da crise são Bruna Pinheiro e Jessica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais nos últimos dias e publicaram fotos no Sixtyone, restaurante e bar inaugurado recentemente pelo atleta com outros empresários em Madri.
Segundo o programa, o encontro teria provocado uma discussão entre Virginia e Vini Jr, que terminou no fim do namoro. Um integrante da equipe do jogador negou a traição e afirmou ao jornal que as influenciadoras estavam na Espanha acompanhadas de “amigos de Vini e de Éder Militão”.
Nas redes sociais, Jessica de Paula reúne cerca de 21 mil seguidores e costuma publicar conteúdos sobre lifestyle, viagens, moda e beleza. Internautas também apontaram coincidências entre a estética de seus posts e algumas marcas registradas de Virginia, como o uso de bandeiras e horários de diferentes países nas legendas.
Já Bruna Pinheiro, que soma mais de 10 mil seguidores, esteve em Madri em outras ocasiões e chegou a publicar fotos no estádio Santiago Bernabéu dias antes de Vini Jr assumir o relacionamento com Virginia. Em uma das postagens, escreveu: “Às vezes nem a minha opinião importa, imagina a sua!”.
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