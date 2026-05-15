Virginia e o jogador de futebol Vinicius Jr - Reprodução/Instagram

Virginia e o jogador de futebol Vinicius JrReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 17:10 | Atualizado 15/05/2026 18:01

Rio - O término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (15). Após seis meses juntos, a separação teria acontecido depois de uma crise envolvendo duas influenciadoras brasileiras que estariam em Madri a convite do atacante do Real Madrid.

Jessica de Paula e Bruna Pinheiro, influenciadores apontadas como pivô do término entre Virginia e Vini Jr Reprodução / Instagram



De acordo com programa "Melhor da Tarde", da Band, Virginia não teria gostado de descobrir que o jogador convidou as modelos para acompanharem parte de sua agenda na Espanha. A situação teria vindo à tona após uma visita surpresa da empresária ao país europeu. Ainda segundo a apuração, o casal encontrou as influenciadoras em um restaurante do qual Vini Jr é sócio na capital espanhola, pouco depois da vitória do Real Madrid sobre o Oviedo.



As mulheres apontadas como pivô da crise são Bruna Pinheiro e Jessica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais nos últimos dias e publicaram fotos no Sixtyone, restaurante e bar inaugurado recentemente pelo atleta com outros empresários em Madri.



Segundo o programa, o encontro teria provocado uma discussão entre Virginia e Vini Jr, que terminou no fim do namoro. Um integrante da equipe do jogador negou a traição e afirmou ao jornal que as influenciadoras estavam na Espanha acompanhadas de “amigos de Vini e de Éder Militão”. De acordo com programa "Melhor da Tarde", da Band, Virginia não teria gostado de descobrir que o jogador convidou as modelos para acompanharem parte de sua agenda na Espanha. A situação teria vindo à tona após uma visita surpresa da empresária ao país europeu. Ainda segundo a apuração, o casal encontrou as influenciadoras em um restaurante do qual Vini Jr é sócio na capital espanhola, pouco depois da vitória do Real Madrid sobre o Oviedo.As mulheres apontadas como pivô da crise são Bruna Pinheiro e Jessica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais nos últimos dias e publicaram fotos no Sixtyone, restaurante e bar inaugurado recentemente pelo atleta com outros empresários em Madri.Segundo o programa, o encontro teria provocado uma discussão entre Virginia e Vini Jr, que terminou no fim do namoro. Um integrante da equipe do jogador negou a traição e afirmou ao jornal que as influenciadoras estavam na Espanha acompanhadas de “amigos de Vini e de Éder Militão”.

Mais sobre as influenciadoras



Nas redes sociais, Jessica de Paula reúne cerca de 21 mil seguidores e costuma publicar conteúdos sobre lifestyle, viagens, moda e beleza. Internautas também apontaram coincidências entre a estética de seus posts e algumas marcas registradas de Virginia, como o uso de bandeiras e horários de diferentes países nas legendas.



Já Bruna Pinheiro, que soma mais de 10 mil seguidores, esteve em Madri em outras ocasiões e chegou a publicar fotos no estádio Santiago Bernabéu dias antes de Vini Jr assumir o relacionamento com Virginia. Em uma das postagens, escreveu: “Às vezes nem a minha opinião importa, imagina a sua!”.

