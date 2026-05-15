Paolla Oliveira posa de biquíni em cenário paradisíaco na ItáliaReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Paolla destacou o clima de tranquilidade durante a passagem pelo país europeu. “O mar, o mundo e a leveza de desacelerar”, escreveu.
Para o passeio, a atriz escolheu um conjunto de biquíni branco. Nas imagens, Paolla aparece sobre pedras próximas ao mar e também aproveita um mergulho nas águas cristalinas da praia.
A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs nas redes sociais. Nos comentários, seguidores deixaram elogios à atriz. “Que mulher, senhor”, escreveu uma internauta. “Linda demais”, comentou outra. “A mais linda do mundo”, afirmou uma terceira.
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