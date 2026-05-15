Tainá Castro, Éder Militão, Virginia e Vini Jr - Reprodução / Instagram

Tainá Castro, Éder Militão, Virginia e Vini JrReprodução / Instagram

Publicado 15/05/2026 18:12 | Atualizado 15/05/2026 18:17

Rio - O jogador Éder Militão se pronunciou nesta sexta-feira (15) após ter o nome envolvido nos rumores sobre o término entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior. A polêmica ganhou força depois que o programa "Melhor da Tarde", da Band, afirmou que duas brasileiras teriam sido convidadas para passar alguns dias na Espanha por amigos próximos dos atletas.

Eder Militão se pronuncia após ser envolvido em polêmica sobre término de Virginia e Vini Jr Reprodução / Instagram

Segundo informações divulgadas pela atração, as mulheres teriam encontrado Virginia e Vini Jr em um bar espanhol, situação que teria provocado uma discussão entre o então casal e contribuído para o fim do relacionamento. Ainda de acordo com pessoas ligadas ao atacante do Real Madrid, os convites teriam partido de amigos do jogador e também de pessoas próximas de Militão.Após a repercussão, Éder Militão publicou um comunicado nas redes sociais e negou qualquer participação no caso. “Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, declarou.O atleta também destacou que vive um momento delicado na carreira e na vida pessoal. Fora da Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma lesão grave na coxa, Militão afirmou que concentra sua atenção na recuperação e na família. “Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026, além de dedicar toda minha atenção à minha família, especialmente à minha esposa, que está grávida”, afirmou.Casado com Tainá Castro desde 2024, o jogador ainda revelou preocupação com a repercussão do assunto. “Confesso que estou assustado com toda essa situação. Cheguei ao ponto de praticamente não sair de casa quando minha esposa não está presente, justamente pelo impacto e pela proporção que essas acusações sem fundamento tomaram”, disse.Militão também afirmou que pode tomar medidas judiciais contra quem continuar associando seu nome ao caso. “Acusações falsas causam danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado”, completou.As mulheres apontadas na polêmica seriam Bruna Pinheiro, eleita Miss Catar Copa do Mundo, e a influenciadora Jéssica de Paula. As duas compartilharam registros juntas nas redes sociais na noite anterior e também publicaram fotos no Sixtyone, bar inaugurado recentemente por Vinícius ao lado de sócios na Espanha.