Ricky Martin volta ao Rio de Janeiro - Victor Chapetta/Brazil News

Ricky Martin volta ao Rio de JaneiroVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 15/05/2026 13:01 | Atualizado 15/05/2026 13:03

Rio - Ricky Martin desembarcou no Rio nesta sexta-feira (15), cerca de três meses após sua última passagem pela cidade. O cantor chegou ao aeroporto internacional sorrindo para os fotógrafos e cumprimentou a equipe que o aguardava no local.

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Com roupas casuais, o artista também acenou para quem acompanhava sua chegada. A nova visita acontece pouco tempo depois de Ricky passar pelo Brasil durante o Carnaval deste ano. Em fevereiro, ele aproveitou dias de folia no Rio e compartilhou registros da viagem nas redes sociais.Dono de sucessos como "Livin' la Vida Loca", "Vente Pa' Ca" e "La Copa de la Vida", Ricky Martin mantém uma relação próxima com o público brasileiro e costuma incluir o país em viagens pessoais e compromissos profissionais.