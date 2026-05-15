Ricky Martin volta ao Rio de JaneiroVictor Chapetta/Brazil News
Com roupas casuais, o artista também acenou para quem acompanhava sua chegada. A nova visita acontece pouco tempo depois de Ricky passar pelo Brasil durante o Carnaval deste ano. Em fevereiro, ele aproveitou dias de folia no Rio e compartilhou registros da viagem nas redes sociais.
Dono de sucessos como "Livin' la Vida Loca", "Vente Pa' Ca" e "La Copa de la Vida", Ricky Martin mantém uma relação próxima com o público brasileiro e costuma incluir o país em viagens pessoais e compromissos profissionais.
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