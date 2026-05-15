Rio - Neymar relembrou um episódio envolvendo Justin Bieber e Lewis Hamilton em um vídeo publicado no seu canal no YouTube, nesta quarta-feira (14). Ao contar a história, o jogador disse que o encontro aconteceu em uma casa alugada pela família, onde uma festa acabou tomando outro rumo quando o cantor canadense apareceu andando de skate dentro do imóvel.
Segundo Neymar, o pai estava preocupado com a estrutura da casa, que tinha peças caras de decoração, e pediu cuidado aos convidados. “Aí a casa que a gente alugou era tipo assim, muito cara, né? Aí meu pai: ‘pô, beleza, vamos fazer uma festa aqui, mas pelo amor de Deus, cuidado com tudo que vai ter aqui’”, contou. A preocupação durou pouco. “Daqui a pouco, passa um cara andando de skate pela casa. Aí meu pai foi olhar pra trás, era o Justin Bieber andando de skate na casa.”

A reação, segundo ele, foi imediata. “Meu pai olhou pro Bieber e falou assim: ‘mano, esquece o que eu falei, seja o que Deus quiser!’”, disse, aos risos.
No mesmo vídeo, o melhor amigo de infância de Neymar relembrou outro episódio curioso envolvendo o jogador. Segundo ele, após ouvir muito barulho vindo do piano, decidiu ir até o local disposto a reclamar com o craque. “Eu falei: ‘ah, mano, tô muito cansado, vou lá, véi, vou xingar ele’”, contou, aos risos.

A situação, no entanto, mudou completamente quando ele se aproximou e percebeu quem acompanhava Neymar. “Eu já cheguei: ‘ô, pô mano, vai ficar fazendo...’ aí fui chegando mais perto, tava o Hamilton do lado do NJ e o Justin Bieber sentado ali”, relatou.

De acordo com ele, o clima ficou ainda mais surpreendente quando Justin Bieber começou a tocar e cantar no piano. “Do nada o Justin Bieber começa a tocar e cantar, moleque. Aí bizarro. Moleque, arrepiei todo”, afirmou.