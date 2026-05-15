Neymar e Justin Bieber em foto antigaReprodução / X
Segundo Neymar, o pai estava preocupado com a estrutura da casa, que tinha peças caras de decoração, e pediu cuidado aos convidados. “Aí a casa que a gente alugou era tipo assim, muito cara, né? Aí meu pai: ‘pô, beleza, vamos fazer uma festa aqui, mas pelo amor de Deus, cuidado com tudo que vai ter aqui’”, contou. A preocupação durou pouco. “Daqui a pouco, passa um cara andando de skate pela casa. Aí meu pai foi olhar pra trás, era o Justin Bieber andando de skate na casa.”
A reação, segundo ele, foi imediata. “Meu pai olhou pro Bieber e falou assim: ‘mano, esquece o que eu falei, seja o que Deus quiser!’”, disse, aos risos.
A situação, no entanto, mudou completamente quando ele se aproximou e percebeu quem acompanhava Neymar. “Eu já cheguei: ‘ô, pô mano, vai ficar fazendo...’ aí fui chegando mais perto, tava o Hamilton do lado do NJ e o Justin Bieber sentado ali”, relatou.
De acordo com ele, o clima ficou ainda mais surpreendente quando Justin Bieber começou a tocar e cantar no piano. “Do nada o Justin Bieber começa a tocar e cantar, moleque. Aí bizarro. Moleque, arrepiei todo”, afirmou.
