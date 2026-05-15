Tatá Werneck falou sobre uma possível gravidez - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck falou sobre uma possível gravidezReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2026 16:55

Rio - Tatá Werneck descartou a possibilidade de uma nova gravidez, nesta sexta-feira (15). A atriz publicou cliques da festa de lançamento da novela "Quem Ama Cuida", na qual irá interpretar Brigitte, e recebeu um comentário sobre o tema.

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"A Tatá está grávida não tira a mão da barriga", escreveu uma internauta. "Poxa, não tô. Adoraria. Mas tô acima do meu peso ideal mesmo e nunca perdi a mania, depois da gravidez, de por a mão na barriga", explicou a artista.

Casada com Rafael Vitti desde 2019, a atriz é mãe de Clara Maria, de 6 anos. Os dois tornaram público o relacionamento em agosto de 2017.