Zé FelipeWill Dias / Brazil News
O cantor ainda completou a resposta com uma indireta ao seguidor. "Acho que falta isso em muita gente".
Ex de Virginia Fonseca e pai dos três filhos dela, Zé Felipe, de 28 anos, tem uma carreira marcada por hits de forte apelo digital e lançamentos frequentes. Nos últimos meses, o cantor vem investindo em uma fase mais voltada a singles e projetos próprios de show, como a festa "Uma Por Ano”, além de seguir divulgando faixas recentes que mantêm seu nome em circulação entre o sertanejo, o piseiro e o pop.
FAMOSOS: Zé Felipe rebate seguidor que disse que ele é meio criança: “Tenho responsabilidade por mais de 100 pessoas que trabalham comigo.” pic.twitter.com/1s5HyK4INc— FOFOQUEI (@fofoquei) May 14, 2026