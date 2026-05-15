Zé Felipe - Will Dias / Brazil News

Zé FelipeWill Dias / Brazil News

Publicado 15/05/2026 10:54

Rio - Zé Felipe respondeu com ironia e firmeza a um seguidor que o chamou de "meio criança" em uma caixinha de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (14). Ao ler a mensagem, o cantor não negou o traço, mas aproveitou para contrapor a crítica com a responsabilidade que carrega no trabalho e na vida.

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"Sim, mas tenho a responsabilidade de mais de cem pessoas que trabalham diretamente com a gente, né, que sustentam suas famílias", disse. Na sequência, Zé Felipe explicou que tenta preservar justamente esse lado mais leve como forma de atravessar a rotina. "Mas eu tento, sim, ser criança, ser meio criança pelo menos, até para não enlouquecer e levar a vida mais leve. Isso é bom", afirmou.



O cantor ainda completou a resposta com uma indireta ao seguidor. "Acho que falta isso em muita gente".