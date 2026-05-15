Zé FelipeWill Dias / Brazil News

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Rio - Zé Felipe respondeu com ironia e firmeza a um seguidor que o chamou de "meio criança" em uma caixinha de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (14). Ao ler a mensagem, o cantor não negou o traço, mas aproveitou para contrapor a crítica com a responsabilidade que carrega no trabalho e na vida. 
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Zé Felipe responde caixinha de perguntas e é chamado de infantil por seguidor no Instagram - Reprodução / Instagram
"Sim, mas tenho a responsabilidade de mais de cem pessoas que trabalham diretamente com a gente, né, que sustentam suas famílias", disse. Na sequência, Zé Felipe explicou que tenta preservar justamente esse lado mais leve como forma de atravessar a rotina. "Mas eu tento, sim, ser criança, ser meio criança pelo menos, até para não enlouquecer e levar a vida mais leve. Isso é bom", afirmou.

O cantor ainda completou a resposta com uma indireta ao seguidor. "Acho que falta isso em muita gente". 
Ex de Virginia Fonseca e pai dos três filhos dela, Zé Felipe, de 28 anos, tem uma carreira marcada por hits de forte apelo digital e lançamentos frequentes. Nos últimos meses, o cantor vem investindo em uma fase mais voltada a singles e projetos próprios de show, como a festa "Uma Por Ano”, além de seguir divulgando faixas recentes que mantêm seu nome em circulação entre o sertanejo, o piseiro e o pop.