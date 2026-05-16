Rafa Kalimann sugeriu terapia de casal a Nattan após conflitos - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann sugeriu terapia de casal a Nattan após conflitos Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 15:59

Rio - Rafa Kalimann contou no podcast "Zen Vergonha", comandado por Fernanda Lima, que sugeriu a Nattan fazer terapia de casal. A influenciadora relatou que alguns problemas com o namorado após o nascimento da filha, Zuza, de 4 meses, foram os motivos para que eles buscassem ajuda profissional.

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"Vi um vídeo seu essa semana falando sobre terapia de casal, que você fala que o Rodrigo [Hilbert] aprendeu a falar e conversar. Aproveitei para mandar o vídeo para o Nattan como indireta. Falei: 'Oi, vamos para a terapia de casal?'. Porque acho fundamental mesmo, e não esperar chegar no problema. Não deixe chegar no problema para buscar ajuda, assim é para a nossa vida: não deixar chegar em um nível de dificuldade maior, de se entender emocionalmente, para buscar ajuda na terapia", disse ela.

Ela destacou a importância do autoconhecimento, principalmente em fases de grandes mudanças. "E olha que delícia que é quando a gente se entende e se conhece: a gente consegue ter uma clareza de como reagir às circunstâncias da vida, às inúmeros possibilidades que a gente tem. Em outro momento da minha vida, não conseguiria estar aqui presente sem que minha cabeça estive nas mil outras coisas que preciso [cuidar], inclusive uma criança em casa".

Rafa Kalimann teve conflitos com Nattan durante o puerpério. "Tinha muito medo, até por falta de informação também. Não sabia o que era e tinha medo de vir com essa bagagem e diagnósticos [de depressão e síndrome do pânico]. Então, fui para psiquiatra gestacional, intensifiquei a terapia, busquei todo suporte possível para chegar ao puerpério com uma base sólida emocional", contou.

A influenciadora explicou que agora consegue equilibrar as emoções que a maternidade despertou nela. "Mas ainda tenho todas as oscilações, ainda é presente. Às vezes, dou uma descontada no Nattan, às vezes sinto muita falta dele, dou uma ligada e uma chorada, um drama acontece. Depois passa e falo: 'Zero necessidade'. Eu ligo e peço desculpas, e a gente dialoga muito, então ele entende e fala: 'Está tudo bem, vida'. Mas estou me permitindo", desabafou.