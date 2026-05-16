Tata Werneck fez agradecimento para Walcyr Carrasco - Reprodução/Instagram

Tata Werneck fez agradecimento para Walcyr Carrasco Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2026 12:05

Rio - Dias antes da estreia de "Quem Ama Cuida", Tata Werneck falou sobre o carinho por Walcyr Carrasco, autor da trama que irá ao ar a partir de segunda-feira (18) na faixa das 21h da TV Globo. A atriz publicou um registro ao lado do dramaturgo durante a festa de lançamento do folhetim.

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Ela recordou a oportunidade que recebeu do dramaturgo para integrar o elenco de "Amor à Vida", em 2013, primeira novela feita por ela. "Foto sagrada pra mim. O homem que me deu a chance (junto do Maurinho, Wolf e Bruna Bueno) de fazer a Valdirene e mudar a minha vida. Nosso mestre genial", afirmou.

A artista comentou a expectativa para a exibição do primeiro capítulo do novo projeto. "Segunda começa nossa jornada em 'Quem ama Cuida'. Obrigada Walcyr e Claudia Souto. Obrigada Amora [Mautner, diretora], incansável também cuidando de tudo de forma brilhante".

Tata Werneck vai interpretar Brigitte Brandão na trama. A filha de Pilar, vivida por Isabel Teixeira, é uma stalker que não aceita o término de seus relacionamentos e persegue os ex-namorados.