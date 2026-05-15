Giovanna Lancelloti Reprodução de vídeo
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Tainá se manifestou após o jogador ser envolvido no polêmico término de Virginia e Vini Jr
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Após polêmica com Virginia e Vini Jr, Eder Militão desabafa ao ser envolvido: 'Assustado'
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