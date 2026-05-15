Giovanna Lancelloti - Reprodução de vídeo

Giovanna Lancelloti Reprodução de vídeo

Publicado 15/05/2026 06:39

Rio - Giovanna Lancellotti, de 32 anos, pretende aumentar a família em breve! Casada com Gabriel David, presidente da Liesa, a atriz expôs o desejo de engravidar, após a conclusão de alguns trabalhos, e revelou quantos filhos pretende ter com o amado.

"Esse ano tenho dois filmes para fazer. O segundo acaba no final do ano. Depois disso, vou liberar", afirmou Giovanna em entrevista ao videocast "Quem é Você Nesse Rolê", apresentado por Thais Fersoza. "Eu me imagino com uns três filhos. Eu sou muito família, o Gabriel é muito família e nós dois gostamos de juntar amigos em casa. Então nossa casa está sempre cheia, de poucos e bons", completou.

Ela também revelou que o marido tem um grande desejo de ser "pai jovem". "Como o pai dele teve ele mais velho, ele sempre quis ter a experiência da paternidade mais jovem. Aí eu falo: 'Calma, você vai ser jovem ainda daqui alguns anos'. Eu me vi despertando esse querer. Quando a gente começou a namorar, há cinco anos, ele já queria. Se eu ficasse grávida com dois meses de namoro, ele estava feliz... Hoje em dia eu falo que tenho muita vontade de ser mãe".

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