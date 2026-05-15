Vanessa da Mata e Jonas Brothers - Reprodução de vídeo

Vanessa da Mata e Jonas BrothersReprodução de vídeo

Publicado 15/05/2026 07:14

Rio - Vanessa da Mata, de 50 anos, falou sobre a participação no show do Jonas Brothers , em São Paulo, na quarta-feira (13), e revelou que ficou surpresa com a escolha da canção para a ocasião. Em publicação feita no Instagram, nesta quinta (14), a cantora ainda elogiou a performance de Joe, que é fã da música dela.

"Há mais de 15 anos eu ouvia falar, pelos fãs-clubes do Jonas Brothers e entrevistas, que o Joe tocou no violão algumas músicas minhas e que ele era muito fã. Então dessa vez, eles me chamaram e eu tinha a data disponível", escreveu a artista.

"Achei que eles pediriam uma música deles, mas eles pediram 'Boa Sorte / Good Luck'. O Joe Jonas cantou maravilhosamente a parte de Ben Harper, uma música composta e cantada por mim. Que sorte a nossa, hein? Ainda bem!", completou.