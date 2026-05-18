Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 15:31

Rio - Vinícius Jr. falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Nesta segunda-feira (18), o jogador publicou uma mensagem nos stories do Instagram ao lado de uma foto do ex-casal e agradeceu pelos momentos vividos durante o namoro.

Vini Jr. se pronuncia após fim do namoro com Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. fica bem!”, escreveu o atleta.O pronunciamento aconteceu três dias após Virginia anunciar o término nas redes sociais. Na ocasião, a empresária afirmou que decidiu encerrar a relação ao perceber que algumas situações já não faziam mais sentido para ela.“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro”, declarou.O relacionamento durou cerca de seis meses e contou com aparições públicas, viagens internacionais e presença constante nas redes sociais. Nas últimas semanas, seguidores passaram a comentar um possível afastamento após a diminuição das interações entre os dois.Mesmo em meio às especulações, Virginia esteve recentemente em Madri, na Espanha, onde acompanhou uma partida do Real Madrid ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador. A influenciadora também compartilhou registros no estádio Santiago Bernabéu durante o período em que ainda estava com o atacante.Antes da oficialização do namoro, o casal já enfrentava rumores de crise por conta de supostas conversas do atleta com outra mulher. Mais tarde, novas especulações sobre traição ganharam força depois que Margareth Serrão, mãe de Virginia, curtiu uma publicação relacionada ao tema. Na época, ela afirmou que a interação aconteceu sem intenção.Nos últimos dias, novos boatos sobre o motivo da separação passaram a circular nas redes sociais. Entre eles, comentários sobre a presença de modelos brasileiras em Madri durante um jantar realizado no restaurante Sexto Uno, empreendimento do qual Vinícius é sócio. Segundo o colunista Leo Dias, Virginia teria decidido romper após descobrir que o jogador supostamente custeou a viagem das convidadas. A equipe do atleta negou a informação.No domingo (17), seguidores também notaram que o atacante removeu de suas redes sociais as últimas fotos em que aparecia ao lado da influenciadora.O pronunciamento aconteceu horas antes da divulgação da nova convocação da Seleção Brasileira, marcada para esta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, sob comando do técnico Carlo Ancelotti. A expectativa é de que Vinícius Júnior esteja entre os nomes chamados para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.