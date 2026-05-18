Luis Miranda - Reprodução/Instagram

Luis MirandaReprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 17:25 | Atualizado 18/05/2026 21:41

Rio - Luis Miranda foi submetido a uma cirurgia no Hospital Aliança, em Salvador, nesta segunda-feira (18), e atualizou o estado de saúde em vídeo nas redes sociais. O ator, de 56 anos, no entanto, não revelou aos seguidores o motivo do procedimento.

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"Olá, meus amores! Boa tarde! Graças a Deus, deu tudo bem! Já estou aqui no quarto, descansando da anestesia. A cirurgia foi um sucesso. Daqui a pouco, estou de volta firme e forte. Quero agradecer aos meus amigos pela corrente de energia e de saúde", afirmou ele.

O comediante, que deu vida a Asdrúbal em "Etâ Mundo Melhor!", aproveitou para conscientizar sobre os cuidados com a própria saúde. "Muito importante a gente estar sempre fazendo exames, entendendo o que acontece com o corpo da gente para que a gente nunca precise de uma emergência. Que sempre o cuidado com a saúde seja prioritário e como este que eu estou tendo aqui".

Luis Miranda também falou sobre o suporte dos pais durante o período hospitalizado. "Gente, tem coisa mais maravilhosa no mundo do que ter denguinho, ó! E ó, meu pai ali reclamando, ó! Gente, obrigado, viu!? Pelas energias positivas de todos vocês. Estou muito bem cuidado", declarou.