Ana Hickmann fez homenagem no aniversário de Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann fez homenagem no aniversário de Edu Guedes Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 16:33

Rio - Ana Hickmann, de 45 anos, usou as redes sociais para homenagear o Edu Guedes pelo aniversário de 52 anos, completados nesta segunda-feira (18). A apresentadora publicou fotos românticas do casal e se declarou para o chef de cozinha.

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"Dizem que o amor verdadeiro muitas vezes fica guardado para livros e filmes de romance, onde os autores e escritores colocam seus maiores desejos. Pois esses desejos se tornaram realidade. Quando duas pessoas se encontram no momento certo da vida e transformam o sentimento mais lindo em algo singular, único, inquebrável", escreveu ela.



A apresentadora relembrou o início do relacionamento com o atual companheiro. "Que sorte a minha quando você insistiu, mandou uma, duas, três mensagens e me procurou. Meu amor sou realizada em poder celebrar mais um aniversário ao seu lado. Que Deus te dê muita saúde para vivermos muitos capítulos das nossas vidas juntos. Te amo pra sempre. Feliz aniversário".

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram a união no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal.