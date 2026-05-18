Chay Suede reage após fãs apontarem 'ingratidão' do ator - Reprodução / Instagram

Chay Suede reage após fãs apontarem 'ingratidão' do ator Reprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 14:44

Rio - Chay Suede se pronunciou nesta segunda-feira (18) após repercussão de um momento exibido no "Domingão com Huck". O ator recebeu críticas de parte dos fãs depois de reagir com surpresa ao ver fotos antigas de sua participação em "Ídolos" e na novela da Record "Rebelde" durante o programa apresentado por Luciano Huck.

A cena aconteceu no domingo (17), quando Luciano relembrou o início da trajetória artística de Chay na televisão. Ao aparecerem no telão imagens de 2010 e 2011, o ator brincou ao fingir que deixaria o palco. “Por que você fez isso, cara?”, disse, antes de rir da situação.

Nas redes sociais, alguns admiradores interpretaram a reação como uma demonstração de desconforto ou até de “ingratidão” em relação aos projetos que marcaram o início de sua carreira. Diante da repercussão, Chay decidiu gravar um vídeo para explicar o contexto da brincadeira.

“Hoje eu acordei com um recorte meu ontem no 'Domingão', onde eu simulo sair do palco quando ele está mostrando fotos antigas e coisas da época do 'Rebelde' e do 'Ídolos', e muitos fãs do 'Rebelde' ficaram tristes porque aquilo ali demonstrou uma ingratidão minha”, afirmou.

O ator explicou que a reação teve relação apenas com a exposição de imagens da adolescência. “A minha reação foi como quando uma mãe mostra fotos antigas pra namorada, sabe? Não porque você não se orgulha”, comparou.

Chay também destacou que guarda carinho pelos trabalhos que marcaram sua estreia na TV. “Esses dois projetos me orgulham muito”, disse. Em outro trecho, ele comentou sobre a própria evolução profissional: “Tenho muito orgulho da minha trajetória, mas não tenho orgulho de todas as minhas performances”.

Durante o desabafo, o artista ainda pediu desculpas a quem se sentiu incomodado com a brincadeira. “Tem momentos que eu acho que mandei mal, como todo mundo, mas esses dois projetos me orgulham muito (…) Não é nível de constrangimento nenhum pra mim. Quero aproveitar o momento para pedir desculpas, mas deixar claro que foi uma brincadeira”, completou.”, declarou.

Na atração dominical, o ator contou que, na época do reality musical Ídolos, tinha acabado de passar para o curso de cinema na Universidade Federal do Espírito Santo e entrou no programa após incentivo do pai. “O Ídolos tem uma importância imensa pra mim”, afirmou o artista, que atualmente integra o elenco de "Quem Ama Cuida", próxima novela das 21h da TV Globo.