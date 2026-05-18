Capa do livro 'Adriano: Meu Medo Maior' - Divulgação

Capa do livro 'Adriano: Meu Medo Maior'Divulgação

Publicado 18/05/2026 17:58 | Atualizado 18/05/2026 19:40

Rio - O ex-jogador Adriano Imperador terá sua trajetória contada no cinema. A Boutique Filmes confirmou o desenvolvimento de uma cinebiografia inspirada no livro "Adriano: Meu Medo Maior", escrito pelo jornalista Ulisses Neto em parceria com o ex-atacante e lançado em 2024.

O longa-metragem está em fase inicial de desenvolvimento e contará com coprodução da Paramount Pictures Brasil. A proposta é retratar momentos marcantes da vida pessoal e da carreira do ex-craque, desde a infância na Vila Cruzeiro, no Rio, até o auge no futebol europeu e na Seleção Brasileira.

Revelado pelo Clube de Regatas do Flamengo, Adriano também passou por clubes como Inter de Milão, Fiorentina e São Paulo Futebol Clube. Entre os episódios abordados no filme estarão a pressão vivida ainda jovem no futebol italiano, o impacto da morte do pai, a relação com a família, além das dificuldades emocionais enfrentadas ao longo da carreira.

"Adriano é um herói profundamente humano — multifacetado e falho como todos nós —, amado pela torcida justamente por sua autenticidade. Ele inspirou o país ao buscar ser feliz em campo, e por isso era tão genial", afirmou Gustavo Mello, produtor do projeto.

O projeto será apresentado em rodadas de negócios durante o Festival de Cannes, no Marché du Film, principal mercado do evento francês.