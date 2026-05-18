Lore Improta relatou mudanças no corpo na gravidez de Levi - Reprodução/Instagram

Lore Improta relatou mudanças no corpo na gravidez de Levi Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 15:48

Rio - Lore Improta contou aos seguidores nesta segunda-feira (18) que engordou 16kg durante a gestação de Levi, segundo filho com Léo Santana. A dançarina relatou mudanças físicas e as dificuldades da reta final da gravidez.

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"Gente, a minha barriga tá muito... olha isso! Meu Deus, olha isso! Eu tô com 80 kg, gente. 80 kg. Nunca pesei isso na minha vida", afirmou ela.

Ela comentou que entende as transformações do atual momento. "Eu não tô depressiva por causa disso não, tá? Eu sei super que faz parte do processo. Inclusive, no meu pós-parto de Liz eu entendi que demorei nove meses para gerar uma vida e que, no mínimo, a gente precisa de nove meses, um ano, para você começar a voltar para o seu corpo".



A mulher de Léo Santana ressaltou a importância de respeitar o processo gestacional. "Eu acho importante falar, porque às vezes a gente se cobra muito de estar com o corpo perfeito, de não engordar na gestação. 'Ah, fulana engordou cinco quilos'. Que bom para fulana, parabéns para ela. Mas cada corpo é um corpo, cada processo é um processo. Eu, por exemplo, sinto muita fome. Eu sinto fome de verdade, não é desejo, é fome. Se eu não comer, eu passo mal, fico enjoada. Então eu como, e tá tudo bem. Depois a gente corre atrás", disse.