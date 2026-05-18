Ana Maria Braga tira férias de um mêsReprodução / Instagram
“Eu e o Louro vamos entrar de férias por um mês... e já estamos aqui pensando na saudade que vamos sentir dessa rotina gostosa com vocês todos os dias”, escreveu Ana Maria em uma publicação no Instagram. No mesmo texto, ela avisou que o programa seguirá no ar sob o comando de Tati Machado e Gil do Vigor durante sua pausa.
Apesar do recesso, Ana Maria deixou claro que não vai desaparecer das redes. “Não pensem que vamos sumir, não. Vamos compartilhar um pouco de onde estivermos aqui pelo Instagram”, escreveu.
Foi justamente pelos stories que a apresentadora começou a mostrar esse novo momento. Em uma das imagens, aparece cercada de malas na porta de casa, com a legenda: “Vou ali e já volto”. Depois, publicou o registro de uma travessia pela Queensboro Bridge, ponte que liga Manhattan ao Queens, indicando que o destino da vez é Nova York.
Ver essa foto no Instagram