Ana Maria Braga tira férias de um mês - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga tira férias de um mêsReprodução / Instagram

Publicado 18/05/2026 12:54

Rio - Ana Maria Braga entrou oficialmente de férias e já deu pistas do próximo passo: uma temporada do "Mais Você" diretamente de Nova York. Nas redes, a apresentadora contou que ficará um mês fora da rotina habitual do programa e mostrou que já iniciou a viagem.

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“Eu e o Louro vamos entrar de férias por um mês... e já estamos aqui pensando na saudade que vamos sentir dessa rotina gostosa com vocês todos os dias”, escreveu Ana Maria em uma publicação no Instagram. No mesmo texto, ela avisou que o programa seguirá no ar sob o comando de Tati Machado e Gil do Vigor durante sua pausa.



Apesar do recesso, Ana Maria deixou claro que não vai desaparecer das redes. “Não pensem que vamos sumir, não. Vamos compartilhar um pouco de onde estivermos aqui pelo Instagram”, escreveu.



Foi justamente pelos stories que a apresentadora começou a mostrar esse novo momento. Em uma das imagens, aparece cercada de malas na porta de casa, com a legenda: “Vou ali e já volto”. Depois, publicou o registro de uma travessia pela Queensboro Bridge, ponte que liga Manhattan ao Queens, indicando que o destino da vez é Nova York. “Eu e o Louro vamos entrar de férias por um mês... e já estamos aqui pensando na saudade que vamos sentir dessa rotina gostosa com vocês todos os dias”, escreveu Ana Maria em uma publicação no Instagram. No mesmo texto, ela avisou que o programa seguirá no ar sob o comando de Tati Machado e Gil do Vigor durante sua pausa.Apesar do recesso, Ana Maria deixou claro que não vai desaparecer das redes. “Não pensem que vamos sumir, não. Vamos compartilhar um pouco de onde estivermos aqui pelo Instagram”, escreveu.Foi justamente pelos stories que a apresentadora começou a mostrar esse novo momento. Em uma das imagens, aparece cercada de malas na porta de casa, com a legenda: “Vou ali e já volto”. Depois, publicou o registro de uma travessia pela Queensboro Bridge, ponte que liga Manhattan ao Queens, indicando que o destino da vez é Nova York.

Ana Maria vai passar alguns dias afastada do comando do Mais Você, mas o retorno já tem cenário definido. A apresentadora reassume a atração no início de junho, durante a cobertura da Copa do Mundo, diretamente de Nova York, uma das cidades-sede do torneio. A ideia é transformar a temporada nos Estados Unidos em parte da programação especial do matinal durante o Mundial.