Lorena Maria disse ter caído em golpe ao chegar em Cannes - Reprodução/Instagram

Lorena Maria disse ter caído em golpe ao chegar em Cannes Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 22:19

Rio - Lorena Maria afirmou que foi vítima de um golpe após reservar hospedagem em Cannes. Ao chegar na cidade francesa, a influenciadora enfrentou problemas com o quarto e precisou se ausentar das redes sociais para resolver a questão na noite desta segunda-feira (18).

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"Gente, infelizmente tivemos um problema com o 'hotel'. Estou sem internet, não pega no quarto. Não tem Wi-Fi e não vou conseguir vir falar com vocês até resolver isso e ir pra outro hotel amanhã", escreveu nos Stories.

A ex-noiva de MC Daniel acredita ter sido enganada na hora da compra e prometeu explicar o episódio para os seguidores. "Resumindo: levei um golpe, né? Depois conto mais detalhes".

Lorena Maria vai marcar presença na 79ª edição do Festival de Cannes para uma sessão especial de "Deixe-me Viver", longa-metragem protagonizado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins que será exibido no dia 20 de maio.