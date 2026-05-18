Bruna Biancardi celebrou convocação de Neymar Jr para Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi celebrou convocação de Neymar Jr para Copa do Mundo Reprodução/Instagram

Publicado 18/05/2026 19:46 | Atualizado 19/05/2026 08:58

Rio - Bruna Biancardi, mulher de Neymar Jr, comemorou a convocação do jogador para a Copa do Mundo 2026 . A influenciadora divulgou no Instagram Stories um clique da filha, Mavie, de 2 anos, brincando com confetes espalhados no chão.

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"Glória a Deus", escreveu na legenda. A influenciadora e o atleta também são pais de Mel, de 10 meses.

Em outra publicação, Bruna destacou a dedicação de Neymar. "Amor, eu vi e vivi com você os dias difíceis, o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as dores que você suportou em silêncio e no nosso quarto, as renúncias que você fez, vi você continuar quando estava cansado.. mesmo quando desistir parecia mais fácil. Vi você se levantar depois das frustrações, dos ataques, das piadas, das manchetes sensacionalistas.. e confesso que, em muitos momentos me preocupei de verdade com o seu psicológico. Mas, você nunca desistiu de você, nem nós (sua família, seus pais, irmã, sua equipe, seus amigos)".

Ela, ainda, mencionou a torcida brasileira pela convocação dele. "Também vi como o Brasil pediu por você! E foi emocionante ver o quanto as pessoas reconhecem o que muitos tentaram apagar. E isso só me fez ter ainda mais certeza de que o seu propósito até aqui já foi muito bem realizado e que a história que você escreveu no futebol, já é linda! Agora começa uma nova fase, talvez a mais esperada por você..

E essa convocação não é sorte. É o resultado da sua entrega, fé, esforço, coragem e amor pelo que faz! Eu sei o quanto vestir essa camisa representa pra você. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quantas vezes trabalhou em silêncio pra merecer estar ali.. E agora chegou".

Bruna, por fim, demonstrou apoio ao marido. "Eu e a nossa família estaremos sempre com você: na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, nos dias bons ou nos ruins. Te amamos infinitamente. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em cada passo. Agora é a sua hora! Brilha". Neymar reagiu: 'Te amo".

Fora das últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti, Neymar Jr fará sua quarta participação na competição esportiva defendendo a camisa da seleção brasileira. Em Copas do Mundo, o jogador soma doze jogos, oito gols e três assistências.