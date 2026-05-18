Nome de Neymar levou a torcida à loucura na hora que foi anunciado por Carlo Ancelotti - Érica Martin/Agência O Dia

Nome de Neymar levou a torcida à loucura na hora que foi anunciado por Carlo AncelottiÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 18/05/2026 18:07

Em cerimônia realizada no Museu do Amanhã, nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti divulgou os 26 convocados para a seleção brasileira que buscará o hexa da Copa do Mundo . O grande destaque vai para Neymar, chamado pela primeira vez pelo italiano e que não joga pelo Brasil desde outubro de 2023.

A lista também contou com outras surpresas: Rayan, que vem se destacando na Premier League pelo Bournemouth e foi chamado pela segunda vez; e o goleiro do Grêmio Weverton, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 e nunca esteve nas convocações anteriores de Ancelotti.

Entre os clubes, o Flamengo é quem tem mais convocados, com quatro: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá. O outro representante que atua no futebol brasileiro é Danilo, do Botafogo, além de Neymar, e Weverton.

Além dos 26 convocados, a delegação brasileira conta com mais 65 pessoas, entre membros da comissão, funcionários e dirigentes, totalizando 91 integrantes para a Copa do Mundo.

As ausências por lesão



Antes mesmo de fechar a lista de 26 nomes, o técnico italiano não pôde contar com três homens de confiança. Rodrygo foi o primeiro a ficar fora, com grave lesão no joelho direito. Também do Real Madrid, Éder Militão passou por cirurgia na coxa esquerda, enquanto Estêvão correu contra o tempo para se recuperar de grave lesão na coxa direita, mas também não teve condições de ser chamado.

A lista de 26 convocados da seleção



Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);



Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Ibañez (Al Ahli) e Wesley (Roma);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG);



Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);



Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).



Programação da Seleção

Em 27 de maio, os jogadores vão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação. No dia 31, o Brasil enfrentará o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã, que vai marcar a despedida da Seleção do país.

Já no dia seguinte, a delegação irá para os Estados Unidos. A Seleção fará um amistoso com o Egito no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, em 6 de junho. No dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos, pela primeira rodada do grupo C.

Brasil na fase de grupos da Copa

Brasil x Marrocos - 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey;



Brasil x Haiti - 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), Lincoln Financial Field, na Filadélfia;



Escócia x Brasil - 24 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como foi a cerimônia de convocação da Seleção



A CBF preparou um grande evento para divulgar os convocados. Foram mais de mil pessoas entre imprensa e convidados. A cerimônia contou com a apresentação da música tema da Seleção na copa de 2026, 'Bate no Peito'. A faixa reuniu as vozes de Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh e foi produzida por Papatinho. Ela estará presente nos estádios onde o Brasil vai jogar.

Durante o grande evento, Dilsinho cantou "É uma partida de futebol", sucesso da banda Skank. Houve também destaque para a Seleção Feminina que disputará a Copa do Mundo em casa, em 2027.

A entidade prestou homenagens aos campeões mundiais presentes, como Romário, Bebeto, Jorginho, Branco, Edilson, Edmilson, que foram aplaudidos.



A cerimônia ainda contou com homenagens a Geovani Silva, ídolo do Vasco que também brilhou na seleção brasileira e morreu nesta segunda-feira. Pelé e Zagallo também foram prestigiados, afinal, esta será a primeira Copa do Mundo sem os dois.