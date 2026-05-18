João Pedro em treino da seleção brasileira

Rio - O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (18), a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 com algumas ausências. Estêvão, Militão e Rodrygo já eram baixas certas, mas Andrey Santos e João Pedro, que ainda lutavam por vaga, ficaram fora de fora.
Baixas por lesão
Éder Militão foi submetido a uma cirurgia no fim de abril por causa de lesão muscular na coxa esquerda. O procedimento foi realizado na Finlândia e tira o defensor da Copa do Mundo de 2026.
De acordo com comunicado oficial do Real Madrid na época, a operação para corrigir a ruptura no tendão proximal do músculo bíceps femoral foi concluída sem intercorrências. O trabalho foi conduzido pelo médico especialista Lasse Lempainen, com acompanhamento da equipe médica do clube.
Já Rodrygo era baixa certa desde março. Após passar por exame no início daquele mês, o jogador do Real Madrid teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
Já Estêvão, do Chelsea, sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no dia 18 de abril, quando o Chelsea enfrentou o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Como não conseguirá se recuperar a tempo, sequer entrou na pré-lista de 55 nomes.
Opção de Ancelotti
Já o volante Andrey Santos e o atacante João Pedro, ambos do Chelsea, não foram chamados por opção do treinador. Entre os meias, Ancelotti convocou Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) e Lucas Paquetá (Flamengo).
Para o ataque, os escolhidos foram Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians, também ficaram de fora. Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe) foram chamados, assim como Weverton (Grêmio), que foi novidade entre os goleiros. O treinador explicou que privilegiou um pouco mais a experiência para a posição.