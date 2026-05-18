"(Quero) Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo", disse ele, em entrevista à 'TNT Sports', no começo de maio.
João Pedro estava bem cotado para disputar o Mundial e, inclusive, para assumir a camisa 9 da Amarelinha ao longo do torneio. No entanto, não foi chamado pelo comandante. Em 2026, o atacante soma 20 gols e seis assistências em 49 partidas pelos Blues, sendo 41 como titular.
Quais atacantes foram convocados?
A lista divulgada por Carlo Ancelotti, no ataque, tem: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).
Os jogos do Brasil na Copa do Mundo
. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova Jersey), às 19h . 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30 . 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
