Vini Júnior foi convocado para a Copa do Mundo - Reprodução

Vini Júnior foi convocado para a Copa do MundoReprodução

Publicado 18/05/2026 18:56

Rio - Por meio das suas redes sociais, os jogadores convocados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) se pronunciaram sobre o assunto. Atletas como Vini Júnior falaram sobre a emoção de representar a seleção no mundial.

torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, pelo Grupo C, a Amarelinha enfrentará Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24.

A lista dos convocados para o mundial foram:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit),

Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

Confira o pronunciamento dos jogadores convocados:

Vini Júnior:

Bremer:

Raphinha:

Rayan:

Luiz Henrique:

Alisson:

Ibañez:

Fabinho:

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Lucas Paquetá:

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Matheus Cunha: