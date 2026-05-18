Rio - Por meio das suas redes sociais, os jogadores convocados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) se pronunciaram sobre o assunto. Atletas como Vini Júnior falaram sobre a emoção de representar a seleção no mundial.
torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, pelo Grupo C, a Amarelinha enfrentará Haiti, dia 19, e Escócia, dia 24.
A lista dos convocados para o mundial foram:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit),
Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).
Confira o pronunciamento dos jogadores convocados:
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