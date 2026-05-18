Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de NeymarÉrica Martin / Agência O Dia

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Hugo Perruso
Rio - A convocação de Neymar nesta segunda-feira (18) gerou muita euforia no Museu do Amanhã, onde o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Houve gritos, aplausos e gritos de "Olê, olê, Neymar, Neymar". O evento contou com jornalistas do mundo inteiro, mas também convidados.
Veja como foi no vídeo abaixo:
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O camisa 10 do Santos foi chamado por Carlo Ancelotti justamente na convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Esta será a quarta vez que Neymar disputa o torneio.