Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de Neymar - Érica Martin / Agência O Dia

Momento em que Carlo Ancelotti anuncia a convocação de NeymarÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/05/2026 20:14 | Atualizado 18/05/2026 21:21

Rio - A convocação de Neymar nesta segunda-feira (18) gerou muita euforia no Museu do Amanhã, onde o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Houve gritos, aplausos e gritos de "Olê, olê, Neymar, Neymar". O evento contou com jornalistas do mundo inteiro, mas também convidados.

Veja como foi no vídeo abaixo:

A reação do público no Museu do Amanhã quando Ancelotti anunciou o nome de Neymar #ODia



@hugoperruso pic.twitter.com/RsiUWuJCGC — João Alexandre Borges (@JABorges_) May 18, 2026

O camisa 10 do Santos foi chamado por Carlo Ancelotti justamente na convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Esta será a quarta vez que Neymar disputa o torneio.