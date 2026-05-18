Rio - A convocação de Neymar nesta segunda-feira (18) gerou muita euforia no Museu do Amanhã, onde o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Houve gritos, aplausos e gritos de "Olê, olê, Neymar, Neymar". O evento contou com jornalistas do mundo inteiro, mas também convidados.
Veja como foi no vídeo abaixo:
A reação do público no Museu do Amanhã quando Ancelotti anunciou o nome de Neymar #ODia
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