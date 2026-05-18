Neymar sonha em ser convocado para a Copa do Mundo - Raul Baretta / Santos FC

Neymar sonha em ser convocado para a Copa do MundoRaul Baretta / Santos FC

Publicado 18/05/2026 18:04

Neymar é a grande novidade na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Santos esteve muito perto de ficar fora pela primeira vez desde 2010, mas conseguiu reverter o cenário nas últimas semanas e se garantiu para disputar a quarta edição torneio. E, agora aos 34 anos, tem o que deve ser a última chance de conquistar o hexa após três tentativas frustradas e cheias de drama e problemas físicos.

Números de Neymar em Copas do Mundo



Em 2014, 2018 e 2022, o jogador disputou 13 partidas do Mundial, com oito gols marcados e três assistências. Foi a principal referência e dono da camisa 10 de uma Seleção que só perdeu uma vez com ele em campo (para a Bélgica em 2018).

Além da eliminação nas quartas de final, foram outras oito vitórias e três empates, mas com campanhas decepcionantes: duas até as quartas de final e uma até a semifinal, quando ficou fora da pior derrota da história da seleção brasileira.

Auge jogando em casa pela seleção brasileira

Apesar de bons números, a relação de Neymar com Copa do Mundo é de altos e baixos. Em 2010, ainda uma promessa do Santos, ele e Paulo Henrique Ganso tiveram um clamor popular para serem convocados, mas os dois ficaram fora da lista final de Dunga.

A situação foi completamente outra em 2014, quando o então jogador do Barcelona tornou-se a principal esperança do título em casa. Mesmo diante do peso que carregou nos jogos no Brasil, fez jus à grande expectativa, liderando a nervosa e desorganizada equipe.

Ele foi fundamental nas vitórias sobre Croácia e Camarões, com dois gols cada na fase de grupos. Foi o artilheiro da equipe, ao marcar quatro vezes em cinco partidas, mas o final dessa história foi traumático e deu início à sina de lesões que afetaram sua participação em mundiais.

A já célebre joelhada de Zuñiga em suas costas, aos 41 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final, gerou uma fratura na terceira vértebra lombar e consequentemente o corte. Neymar viu de longe a seleção brasileira ser humilhada na semifinal, com a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão.

Camisa 10 não chegou em plenas condições em 2018



Quatro anos depois, o camisa 10 jogou na Rússia em um contexto muito diferente do auge de 2014. Afinal, no início do ano, ficou três meses sem jogar por causa de uma fissura no quinto metatarso do pé direito, sofrida em jogo pelo PSG.

Sem estar em plenas condições físicas, Neymar teve atuação discreta e ainda assim com papel importante na campanha. Dos dois gols que marcou, um deles abriu o caminho para a classificação nas oitavas de final contra o México. E por pouco não garantiu o empate que levaria à prorrogação na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas.

Problema em estreia na Copa de 2022



No Catar, Neymar mais uma vez não conseguiu disputar o torneio com 100% das condições físicas. Apesar de ter chegado em boas condições e com bons números pelo PSG, machucou-se logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

Com uma entorse no tornozelo direito, o camisa 10 ficou fora dos outros dois jogos da fase de grupos e só retornou nas oitavas de final. Chegou a marcar um gol de pênalti, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, mas não estava bem fisicamente.

Mesmo assim, esteve muito perto de ser decisivo nas quartas de final, ao fazer o gol do Brasil na prorrogação contra a Croácia. Entretanto, o time sofreu um gol de contra-ataque no último lance, em uma bobeira geral, e acabou eliminado nos pênaltis.

Para completar a lista de decepções de Neymar em Copa do Mundo, seu último ato pode ter sido o fato de nem mesmo ter cobrado um pênalti na decisão contra os croatas. Afinal, ficou como quinto batedor e a eliminação aconteceu antes disso.

A nova chance de Neymar

Agora, Neymar volta a uma Copa do Mundo novamente com a questão física como o principal centro das atenções, ao contrário de seu talento. Diante de um ciclo em que ficou mais tempo sem jogar do que em campo, por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo em 2023, o camisa 10 vai para os Estados Unidos sob muitos questionamentos.

Afinal, ainda não conseguiu mostrar seu futebol de antes da lesão. E muitos duvidam que conseguirá jogar em alto nível, seja fisicamente ou tecnicamente. Resta a ele dar a resposta no campo.