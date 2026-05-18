Torcedores pedem a convocação de NeymarHugo Perruso / Agência O Dia
No local, também há cartazes para o jogador: “Neymar com uma perna só e um olho só é melhor que todos os jogadores da Seleção”.
No entanto, também existem manifestações contrárias à convocação do atacante: “Ancelotti, não convoca o Neymar. Ele vai queimar o seu filme.”
Neymar ainda não atuou sob o comando de Carlo Ancelotti. O craque do Santos não veste a camisa da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando se lesionou contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na atual temporada pelo Santos, participou de 15 jogos, sendo 14 como titular, com seis gols e quatro assistências.
Confira o momento dos jovens pedindo a convocação de Neymar:
Jovens cantam músicas de apoio a Neymar no Museu do Amanhã e pedem convocação #ODia— João Alexandre Borges (@JABorges_) May 18, 2026
@hugoperruso pic.twitter.com/qmBZm6oHfL
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