Torcedores pedem a convocação de NeymarHugo Perruso / Agência O Dia

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Rio - A convocação do Brasil para a Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira (18), e uma das dúvidas é a presença de Neymar na lista final. Nos arredores do Museu do Amanhã, local onde serão divulgados os 26 nomes para o Mundial, um grande grupo de jovens canta músicas de apoio ao atacante: “Olê, olê, olê, olá... Neymar! Neymar! Neymar!”.

No local, também há cartazes para o jogador: “Neymar com uma perna só e um olho só é melhor que todos os jogadores da Seleção”.
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No entanto, também existem manifestações contrárias à convocação do atacante: “Ancelotti, não convoca o Neymar. Ele vai queimar o seu filme.”

Neymar ainda não atuou sob o comando de Carlo Ancelotti. O craque do Santos não veste a camisa da seleção brasileira desde outubro de 2023, quando se lesionou contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na atual temporada pelo Santos, participou de 15 jogos, sendo 14 como titular, com seis gols e quatro assistências.

Confira o momento dos jovens pedindo a convocação de Neymar:

 
 