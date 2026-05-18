Edilson Capetinha no Museu do Amanhã

Hugo Perruso
Rio - Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Edilson Capetinha mostrou confiança na convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal O DIA no Museu do Amanhã, onde a lista será anunciada, o ex-jogador destacou que o camisa 10 do Santos pode ajudar muito. 
"Tenho certeza que o Ancelotti também pensando na capacidade técnica da seleção brasileira. Tenho certeza que ele vai chamar o Neymar. O Neymar tem o povo brasileiro, o apelo, a preferência do povo brasileiro. Neymar com tempo para treinar, tempo para poder entrosar a equipe, se recuperar também. Acho que o Neymar, pela experiência que tem, pode nos ajudar muito", disse Edilson.
Em 2002, o técnico Felipão lidou com uma grande pressão para convocar Romário para a Copa do Mundo, mas decidiu não levar o Baixinho. Para Edilson, hoje "está mais fácil" para Ancelotti em relação a levar ou não Neymar.
"Acho que tá mais fácil, até porque hoje o nível está bem menor do que ali. A disputa era grande naquela época".
O pentacampeão também opinou que Neymar deve estar entre os 11 iniciais da seleção brasileira: "Titular. O único que pode fazer aquele trabalho dentro de campo de voltar um pouco, chegar lá na frente é o Neymar. Ele vem fazendo isso agora no Santos e tem dado muito certo".
O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista dos 26 convocados da seleção brasileira nesta segunda-feira (18), em cerimônia que no Museu do Amanhã, a partir das 17h.